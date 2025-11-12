پخش زنده
دومین اجلاس شهرهای تاریخی ایران با حضور مدیران شهری و کارشناسان میراث فرهنگی در شهر جهانی یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این نشست که با حضور شهرداران، مدیران میراث فرهنگی و کارشناسان حوزه گردشگری و شهرسازی برگزار شد، فرصتی برای تبادل تجربه میان شهرهای تاریخی کشور فراهم کرده است.
شهردار یزد گفت: این دومین اجلاسیه مجموعه شهرهای تاریخی کشور است که پس از برگزاری نخستین دوره در اصفهان، این بار با میزبانی یزد برگزار میشود. در طول یک سال آینده اقدامات گستردهای در راستای حفظ، احیا و معرفی بافتهای تاریخی یزد به کشور و جهان انجام خواهد شد.
محی الدینی با اشاره به شعار امسال مجمع، افزود: شعار اجلاس امسال سرمایهگذاری و مشارکت مردمی در احیا و نگهداری بافتهای تاریخی است. در این زمینه نشستهای تخصصی با حضور استادان و کارشناسان برگزار میشود تا راهکارهای افزایش نقش مردم در حفاظت از میراث تاریخی بررسی شود.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه مشارکت مردمی در این شهر گفت:یزد از جمله شهرهایی است که مردم در حفظ و احیای بافت تاریخی نقش محوری دارند. بسیاری از فضاهای اقامتی، هتلهای سنتی و واحدهای بومگردی در این مناطق با سرمایهگذاری خود مردم شکل گرفته است و این نشاندهنده فرهنگ غنی و ایمان ریشهدار یزدیهاست.
شهردار یزد با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد یزد افزود: یزد نخستین شهر خشت خام جهان و دومین شهر تاریخی دنیا است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. همین افتخارات، مسئولیت حفظ و معرفی بهتر این شهر را سنگینتر میکند.
محیالدینی اظهار امیدواری کرد نتایج این نشست باعث همافزایی شهری و گردشگری میان شهرهای تاریخی کشور شود و به رونق صنعت گردشگری و معرفی ظرفیتهای فرهنگی ایران در سطح بینالمللی کمک کند.
شهردار اصفهان هم در حاشیه دومین اجلاس شهرهای تاریخی ایران در یزد، با اشاره به غنای تمدنی کشور، تأسیس مجمع شهرهای تاریخی را گامی مهم برای همافزایی میان شهرهای برخوردار از پیشینه فرهنگی دانست و گفت: تمرکز این مجمع تنها بر معماری نیست، بلکه شامل آیینها، ادبیات و تمامی جلوههای هویتی شهرهای تاریخی نیز میشود.
قاسم زاده در خصوص ایده شکلگیری این مجموعه افزود: در دنیا اتحادیهای با عنوان اتحادیه شهرهای تاریخی جهان وجود دارد که توسط کشور ژاپن بنیانگذاری شد. با الهام از این تجربه جهانی، تصمیم گرفته شد که مجمع شهرهای تاریخی ایران تأسیس شود. اصفهان سال گذشته پیشگام این حرکت بود و با دعوت از شهرهای تاریخی کشور، هیئترئیسهای تشکیل داد. امسال نیز دومین دوره این مجمع با میزبانی یزد برگزار میشود.
وی هدف از این نشست را تدوین برنامهای منسجم برای سال آینده دانست و گفت: گردهم آمدیم تا با همفکری، برنامه یکساله آینده مجمع را تنظیم کنیم. تمرکز اصلی ما بر حفاظت و احیای معماری تاریخی شهرهاست، اما نباید فراموش کنیم که هویت یک شهر تاریخی فقط به کالبد و معماری خلاصه نمیشود.
شهردار اصفهان اظهار داشت: وقتی از شهر تاریخی سخن میگوییم، باید ادبیات، آیینها، موسیقی، سنتها و فرهنگ زیست مردم آن شهر را نیز در نظر بگیریم. حفظ و معرفی این وجوه فرهنگی در کنار احیای معماری، میتواند سبب زنده ماندن هویت اصیل شهرهای تاریخی کشور شود.