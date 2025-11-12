معرفی قهرمان رقابتهای اسنوکر خراسان رضوی در مشهد
رقابتهای اسنوکر قهرمانی خراسان رضوی با حضور برترین بازیکنان استان در مشهد، برگزار و میلاد کاشانی به عنوان قهرمان این مسابقات معرفی شد.
در این مسابقات، میلاد کاشانی از باشگاه پالادیوم مقام اول، حسام شکوهی از باشگاه آتلانتیس مقام دوم و محمدرضا نصرتی و وحید شاهینفر از باشگاه آتلانتیس، به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.
اختتامیه این رقابتها با حضور دکتر خجسته، معاون ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، محمدزاده رئیس هیأت استان، ممتاز دبیر هیئت و جمعی از پیشکسوتان و داوران رسمی فدراسیون برگزار شد.
در پایان این مسابقات که در سالن پالادیوم مشهد برگزار شد، از نفرات برتر با اهدای کاپ قهرمانی، تندیس، مدال، لوح افتخار و جوایز نقدی تجلیل شد.