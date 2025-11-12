پخش زنده

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از دومین فراخوان اجرای طرح شناسایی و تشکیل پرونده برای وسایل نقلیه توقیفی ـ رسوبی موجود در پارکینگهای شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سردار سید ابوالفضل موسویپور گفت: با توجه به لزوم حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، آن دسته از وسایل نقلیه که توسط مأمورین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به پارکینگهای پایتخت منتقل شدهاند؛ "خودروهایی که بیش از یکسال و موتورسیکلتهایی که بیش از شش ماه" در پارکینگهای شهر تهران متوقف و چنانچه مالک برای ترخیص آن اقدامی انجام نداده باشد؛ برابر دستورالعمل صادره از سوی «قوه قضائیه» تعیین تکلیف میگردند.
وی در ادامه تاکید کرد: برابر دستوالعمل صادره، مالکان وسایل نقلیه یاد شده (ظرف مدت سه ماه) از انتشار آگهی به دفاتر پلیس + ۱۰ یا ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام نمایند، در غیر این صورت وسایل نقلیه مذکور در حکم "رها شده" تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهند شد.