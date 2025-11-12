مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر همایون ارشادی در بهشت سکینه کرج برگزار شد و پیکر او در خاک آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم جمعی از هنرمندان و سینماگران حضور داشتند. همایون ارشادی پس از یک دوره تحمل بیماری سرطان، ۲۰ آبان ماه در سن ۷۸سالگی از دنیا رفت.

همایون ارشادی در سال ۱۳۷۵ با فیلم «طعم گیلاس» عباس کیارستمی به سینما معرفی شد و به عنوان نقش اول فیلم بازی کرد. «طعم گیلاس» جایزهٔ نخل طلا جشنواره فیلم کن را در سال ۱۹۹۷ به‌دست‌آورد و بازی او نیز مورد توجه قرار گرفت. ارشادی در سال ۱۳۷۶ در فیلم «درخت گلابی» مقابل دوربین داریوش مهرجویی رفت. او در فیلم «ملکه» در سال ۱۳۹۰ به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر در نقشی متفاوت و بدون دیالوگ ظاهر شد. این بازیگر در سال ۲۰۰۷ در «بادبادک‌باز» ساخته مارک فورستر ایفای نقش کرد که از آن به عنوان اولین تجربه بین‌المللی و هالیوودی‌اش نام برده می‌شود.