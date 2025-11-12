پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اندیمشک از اجرای طرح مقابله با عرضه گسترده ذغال قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید کرمی گفت: در راستای جلوگیری از تخریب جنگلها و قاچاق فرآوردههای چوبی و در ادامه عملیاتهای جمع آوری ذغال قاچاق از واحدهای صنفی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با هماهنگی مقام قضایی و همراهی نیروهای انتظامی به بازرسی و مقابله با تعدادی از واحدهای صنفی عرضه کننده ذغال غیرمجاز پرداختند.
وی افزود: در جریان این اقدام مقادیر زیادی ذغال قاچاق کشف و ضبط و صاحبان واحدهای صنفی برای انجام مراحل قانونی و پاسخگویی قضایی به اداره منابع طبیعی احضار شدند.
وی ادامه داد: این عملیات در ادامه سلسله اقدامات نظارتی و برخورد با تخلفات مرتبط با قاچاق منابع طبیعی بوده و برخورد قانونی با متخلفان تا حصول نتیجه ادامه دارد.