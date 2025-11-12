پخش زنده
به عنوان یادواره شهدای شاخص سال ویژه بانوان با حضور جمعی از بانوان ایثارگر، خانوادههای معظم شهدا و بسیجیان در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این آیین بلال مغفور، جانشین سپاه خوی، با اشاره به نقشآفرینی بانوان در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت، گفت توجه به قرآن و عمل به آموزههای آن باید در اولویت زندگی امروز جامعه قرار گیرد.
وی افزود بانوان مؤمن و انقلابی در دوران دفاع مقدس با صبر، ایمان و تربیت نسلهای مقاوم، سهم بزرگی در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی داشتهاند و امروز نیز نقشآفرینی آنان در صیانت از فرهنگ اسلامی و تربیت فرزندان انقلابی، امتداد همان راه نورانی است.
در پایان این مراسم، حاضران در سوگ حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس به ذکر مصیبت و عزاداری پرداختند.