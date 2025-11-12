پرورش و تهذیب نفس ، ترویج سبک زندگی متعالی و تقویت سطح فرهنگی و معنوی بانوان، از اهداف راه اندازی تشکل های مسجد محور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پرورش و تهذیب نفس، ترویج سبک زندگی متعالی و تقویت سطح فرهنگی و معنوی بانوان ساکن در روستا و از اهداف راه اندازی این تشکل مسجد محور است.

خانم خدیجه مالمیر مسول هیئت قرآنی و حافظ ۲۰ جزء قرآن کریم با اشاره به اینکه این هئیت قرآنی از سال ۱۳۹۵ تاکنون فعال است گفت:۵۵ در این محفل نورانی مشارکت دارند

مهدی محمدظاهری مدیر اوقاف و امور خیریه تویسرکان گفت: باوجود ظرفیت بالای این شهرستان در قرآن، اما تنها یک وقف قرآنی وجود دارد که برای گسترش خوبی‌ها به توجه بیشتر واقفین به مسئله وقف قرآنی نیاز است

هیئت قرآنی بانوان روستای امام زاده زید از سال ۱۳۹۵ فعال است