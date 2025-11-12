پخش زنده
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران گفت: پیک مصرف برق در محدوده برق منطقهای در تابستان گذشته ۱۴ هزار مگاوات بوده است که با پیشبینی رشد پنج درصدی، این رقم در سال آینده به ۱۴ هزار و ۸۰۰ مگاوات میرسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «فرهاد شبیهی» گفت: از این میزان مصرف، ۸ هزار و ۹۰۰ مگاوات در داخل محدوده برق منطقهای تهران تأمین شده و حدود ۴ هزار مگاوات ناترازی وجود داشته که با اعمال محدودیتها جبران شده است.
وی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سه استان تهران، البرز و قم گفت: تاکنون ۲۰ هزار مگاوات قرارداد ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر از طریق ساتبا منعقد شده که بر اساس برنامهریزیها، هزار مگاوات آن تا پایان امسال به ظرفیت شبکه افزوده میشود.
۳۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی شبکه برق پایتخت
مدیرعامل برق منطقهای تهران درباره فرسودگی شبکه برق این محدوده بیان کرد: شبکه برق تهران قدیمیترین و فرسودهترین شبکه برق کشور است و برای بازسازی آن ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
شبیهی تصریح کرد: تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از این منابع تأمین شده و قرار است مابقی از سایر منابع مالی فراهم شود.
وی با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه گفت: در جریان این حوادث، ۲۶ نقطه از شبکه برق دچار آسیب جدی شد که با واکنش سریع، مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد.