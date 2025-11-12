به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد گفت: میراث‌فرهنگی از ظرفیت‌های بزرگی است که علاوه بر اشتغالزایی باعث درآمدزایی بخش‌های مختلف دیگر هم می‌شود و همه مردم شریک هستند، اما در سرمایه گذاری‌های دیگر، گستره‌ای که منتفع می‌شوند کمتر است.

سید مهدی طلایی مقدم افزود: یزد در حوزه میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیستی و گردشگری توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و این همایش می‌تواند زمینه تبادل بیشتر شهر‌های تاریخی ایران در انتقال تجریه‌ها را فراهم کند و دبیرخانه‌ای که در این مجمع فعال می‌شود می‌تواند باعث این همفکری و تعامل باشد

وی تاکید کرد: زنجیره میراث فرهنگی در کشور باید بطور کامل دیده شود و هر گونه حمایتی در حوزه میراث‌فرهنگی از شمال کشور در دیگر مناطق باید انجام شود تا همه نفع ببرند، چون هر گونه حمایتی از گردشگری و میراث فرهنگی باعث حمایت از همه بخش‌های فعال در این حوزه می‌شود.

شهردار یزد نیز در این مراسم گفت: یزد اولین و تنها شهر ایران است که در سال ۱۳۹۶ بافت تاریخی آن به ثبت جهانی رسید و مفتخریم که میزبان شهرداران تاریخی ایران در یزد هستیم.

ابوالقاسم محی الدینی افزود: شعار دومین مجمع شهر‌های تاریخی ایران، سرمایه گذاری و مشارکت مردم و شهروندان در بافت‌های تاریخی است و تمام کارگاه‌های این اجلاسیه نیز بر همین محور برگزار می‌شود تا انتقال تجربیات موفق، زمینه ساز پویای بافت تاریخی شود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر یزد نیز در این مراسم گفت:فرهنگ وآداب هر منطقه باید حفظ و نباید فقط به موزه اکتفا شود بلکه باید آموزه شده و نسل امروز از میراث گذشتگان و فرهنگ متعالی گذشته الگو برداری کنند و آموزش داده شود.

حجت الاسلام سید محمد ناصر حیدری افزود: در کنار هویت فردی باید هویت انسانی و ایمانی هم حفظ شود و ما مسئولان در کنار مردم باید خرده فرهنگ‌هایی که متاسفانه کم کم از دست ما می‌رود را نگه داریم و باید شهرداری‌ها به گونه‌ای اقدام کنند که زندگی در فضا‌های تاریخی حفظ شود.