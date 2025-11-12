ربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ئیس اداره برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک مجتمع گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

ابراهیم شهرانی افزود:هزینه مورد نیاز برای ساخت این مجتمع گردشگری ۵۵۵ میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی گفت: با بهره‌برداری از این مجتمع گردشگری در شهرستان بروجن زمینه اشتغال‌زایی مستقیم ۲۰ نفر فراهم خواهد شد.

شهرانی گفت: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.