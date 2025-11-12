توسعه زنجیره ارزش خرما ضرورتی راهبردی است

استاندار بوشهر توسعه زنجیره ارزش خرما را ضرورتی راهبردی خواند و گفت: حوزه معاونت اقتصادی استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری فعالان خصوصی، برنامه‌ریزی مناسبی برای تحقق این هدف داشته‌اند و امید می‌رود با مشارکت بخش خصوصی این برنامه‌ها به ثمر بنشیند.