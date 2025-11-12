توسعه زنجیره ارزش خرما ضرورتی راهبردی است
استاندار بوشهر توسعه زنجیره ارزش خرما را ضرورتی راهبردی خواند و گفت: حوزه معاونت اقتصادی استانداری و سایر دستگاههای مرتبط با همکاری فعالان خصوصی، برنامهریزی مناسبی برای تحقق این هدف داشتهاند و امید میرود با مشارکت بخش خصوصی این برنامهها به ثمر بنشیند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه بینالمللی خرما و صنایع وابسته در بوشهر، برگزاری این نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتها و مزیتهای تولید خرما و صنایع مرتبط استان دانست و گفت: این نمایشگاه بستری مناسب برای ارتباط میان فعالان صنعت خرما و معرفی توانمندیهای بوشهر در مقیاس ملی و بینالمللی فراهم ساخته است.
وی با اشاره به جایگاه بوشهر به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در کشور، افزود: گونههای شاخص خرمای کبکاب و زاهدی در استان علاوه بر ثبت ملی، دارای ثبت جغرافیایی نیز هستند و ظرفیت مناسبی برای فتح بازارهای صادراتی مطلوب فراهم آمده است.
استاندار بوشهر با تأکید بر ظرفیت بالای صنایع فرآوری و بستهبندی خرما در استان، اظهار کرد: در زمان حاضر بیش از ۱۰۰ واحد بستهبندی و تبدیلی در استان فعال است که سالانه قابلیت بستهبندی ۱۷۰ هزار تن خرما و نگهداری ۱۰۰ هزار تن محصول در سردخانهها را دارند.
وی به کمبود زیرساختهای مورد نیاز در حوزه صنایع تبدیلی اشاره و اضافه کرد: با وجود ظرفیتهای یاد شده و فعالیت گسترده در زمینه فرآوری خرما، زیرساختهای این بخش کافی نیست و توسعه آن ضرورتی اجتنابناپذیر است. برپایی این نمایشگاه میتواند زمینهساز رشد و تقویت زنجیره ارزش افزوده خرمای استان باشد.
زارع نمایشگاه بینالمللی خرما و صنایع وابسته را فرصتی ویژه برای ارتقا جایگاه صادراتی خرما دانست و بیان کرد: به بخش خصوصی اطمینان میدهم دولت در استان و سطح ملی، حمایت لازم را برای پیشرفت این حوزه به عمل خواهد آورد تا بتوانیم خرمای بوشهر را در عرصه بینالمللی تثبیت کنیم.
