سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به حوادث و حملات اخیر به کشور گفت: آنچه در این روز‌های سخت می توان از خودگذشتگی نیرو‌های امدادی و مردم نشان داد، باید با زبان هنر و سینما برای نسل آینده روایت شود.

جلال ملکی، در حاشیه جشنواره فیلم شهر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار جلال ملکی، در حاشیه جشنواره فیلم شهر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:در ماه‌های گذشته، ۱۲ روز سخت و پرتنشی را پشت سر گذاشتیم. کشورمان درگیر حملات ناجوانمردانه رژیم غاصب بود. اگرچه سختی‌های بسیاری را تحمل کردیم، اما درس‌های بزرگی نیز گرفتیم و مردم نشان دادند که پای کار وطن، خاک و میهنشان هستند.

وی با اشاره به تفاوت جنگ اخیر با جنگ‌های گذشته افزود: این جنگ با نبرد‌های ۴۰ سال پیش کاملاً متفاوت بود. آن زمان جنگ‌ها در مرز‌ها و به‌صورت تن‌به‌تن رخ می‌داد، اما این‌بار با جنگ موشک‌ها و پهپاد‌ها در دل شهر‌ها مواجه بودیم. پیکان حملات متوجه نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان بود که در خط مقدم دفاع از مردم قرار داشتند.

ملکی ادامه داد:چنین حوادثی باید در قالب هنر ثبت و ماندگار شود؛ زیرا هر رویدادی که قرار است در ذهن نسل‌های آینده باقی بماند، نیاز دارد تا با زبان هنر بیان شود؛ در قالب فیلم، کتاب، نقاشی یا نمایش. این همان چیزی است که می‌تواند واقعیت‌ها را به بهترین شکل منتقل کند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با تأکید بر اهمیت جشنواره فیلم شهر گفت: البته جشنواره فیلم شهر فقط نباید به موضوع جنگ بپردازد، اما مرور این رخداد‌های مهم در آثار سینمایی ضروری است. این جشنواره می‌تواند زمینه‌ساز خلق آثار ارزشمندی باشد که مردم آن را ببینند و از واقعیت‌ها آگاه شوند. وقتی فیلم ساخته شود، ماندگاری بیشتری دارد و مخاطب گسترده‌تری پیدا می‌کند.

او در ادامه از هنرمندان و فیلم‌سازان خواست با دقت و مطالعه به سراغ روایت این رویداد‌ها بروند و به هنرمندان توصیه کرد واقعیت‌ها را ببینند، تفاوت‌ها را درک کنند و راوی اقتدار باشند. نباید فقط به نمایش غم و اندوه بسنده کنیم؛ بلکه باید از رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و عملکرد نیرو‌های امدادی، نظامی و پشتیبانی نیز بگوییم. آنچه در این ۱۲ روز رخ داد، نمونه‌ای از همبستگی ملی و اقتدار کشور بود.

ملکی در پایان تأکید کرد: روایت درست این واقعیت‌ها رسالتی مهم است؛ هر سازمان، به‌ویژه نهاد‌های امدادی که در خط مقدم بودند، باید آنچه گذشت را برای نسل آینده به تصویر بکشند تا این تجربه ارزشمند فراموش نشود.