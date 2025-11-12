پخش زنده
فصل جدید رویداد سینمایی «نقد و تماشا» با اکران و نقد فیلمهای اقتباسی ۲۵ تا ۲۸ آبان در باغ کتاب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فصل جدید رویداد سینمایی «نقد و تماشا» با اکران، نقد و بررسی فیلمهای اقتباسی سینمای جهان از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ آبان، به همت مجله میدان آزادی در باغ کتاب تهران برگزار میشود. در این رویداد که در چهار شب متوالی برگزار میشود، فیلمهای «تاجر ونیزی»، «رستگاری در شاوشنگ»، «مهمان مامان» و «کودک و فرشته» در سالن ۸ پردیس سینمایی باغ کتاب تهران اکران میشوند.
در این رویداد هنری، علاوهبر اکران این آثار، به نقد و بررسی این چهار فیلم سینمای اقتباسی پرداخته خواهد شد.
در بخش سینمای جهان، فیلم «تاجر ونیزی» بر مبنای نمایشنامهای از ویلیام شکسپیر و «رستگاری در شاوشنگ» بر اساس رمانی از استیون کینگ انتخاب شدهاند. «رستگاری در شاوشنگ» محبوبترین فیلم جهان از نظر سایت آیامدیبی است. در بخش سینمای ایران نیز فیلم محبوب «مهمان مامان» بر پایه داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی و فیلم «کودک و فرشته» بر مبنای کتاب زندگینامه سیده زهرا حسینی اکران خواهند شد. فیلمهای منتخب، از میان برترینهای سینمای اقتباسی جهان و ایران برگزیده شدهاند.
مجموعه رویداد «نقد و تماشا» برنامه اکران موضوعی بهترین فیلمها و انیمیشنهای جهان همراه با برگزاری جلسه نقد و بررسی این آثار است. فصل نخست این رویداد با اکران و نقد انیمیشنهای هایائو میازاکی برگزار شده بود و اینک فصل جدید این رویداد را مجله میدان آزادی با همکاری باغ کتاب تهران برگزار میکند.