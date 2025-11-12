۵۸ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در سال جاری اخطار زیست محیطی دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، اعلام کرد: در سال جاری، ۱۴۷ پایش از واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی استان انجام شده است.

دعاگویان افزود: امسال ۱۰۹ نمونه‌برداری از آلاینده‌های خروجی واحد‌ها انجام شده و ۱۱۶ پایش خوداظهاری نیز توسط واحد‌های مشمول از طریق خدمات آزمایشگاه‌های معتمد حفاظت محیط زیست انجام شده است.

به گفته وی، نتایج این پایش‌ها منجر به صدور اخطار به ۵۸ واحد به دلیل رعایت نکردن استاندارد‌های زیست‌محیطی شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تأکید کرد: مطابق قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی، ۲۷ واحد آلاینده در فهرست مشمولان پرداخت عوارض سبز قرار گرفته‌اند.

دعاگویان افزود: پایش‌های مستمر و دقیق، علاوه بر شناسایی واحد‌های آلاینده، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت محیط زیست و الزام صنایع به رعایت استاندارد‌های قانونی است.

وی همچنین بر اهمیت همکاری واحد‌های صنعتی با اداره کل حفاظت محیط زیست تأکید کرد و گفت: مشارکت صنایع در پایش‌ها و اجرای طرح‌های اصلاحی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی و حفظ منابع طبیعی استان ایفا کند.