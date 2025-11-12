مأموران یگان حفاظت محیط‌بانی گلمانخانه موفق شدند یک متخلف برداشت غیرمجاز از بستر پارک ملی دریاچه ارومیه را در سواحل مشرف به روستای ایگدیر شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه در این باره گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل مناطق ساحلی پارک ملی، متوجه فعالیت غیرمجاز یک فرد در حال برداشت مصالح از بستر دریاچه شدند که بلافاصله نسبت به توقیف ادوات و دستگیری متخلف اقدام شد.

وی افزود: پرونده این فرد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردیده است.

شیرپنجه در پایان تأکید کرد: یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بر پایش و جلوگیری از هرگونه تخلف در محدوده مناطق تحت مدیریت نظارت دارد و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.