به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اصغر خودکار گفـت: در پی گشت‌های مستمر نیرو‌های یگان حفاظت، ۴ متخلف در زیستگاه‌های تالش که سهره طلایی را زنده گیری کرده و قصد داشتند در بازار قاچاق بفروشند، شناسایی و دستگیر و ادوات جرم شامل تور زنده‌گیری، اسپیکر، قفس، فلاش و پرندگان صید شده از این متخلفان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این پرندگان خوش آواز به محض کشف شدن، در زیستگاهشان رهاسازی شدند، افزود: بر اساس قانون، متخلفان به ازای زنده گیری هر قطعه سهره باید ۱۹۷ هزار تومان پرداخت کنند.

خودکار افزود: همچنین با تداوم اقدامات ماموران یگان حفاظت تالش، ۱۰ قطعه چکاوک هم در عملیات دیگری، از متخلفان شکار و صید غیرمجاز در این شهرستان کشف و پس از رسیدگی‌های قانونی، در زیستگاه‌های طبیعی تالش رهاسازی شد.