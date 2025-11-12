بازدید استاندار قزوین از سه واحد تولیدی و کشاورزی در راستای حمایت از اشتغال و بهرهوری پایدار
استاندار در چارچوب برنامه چهارشنبههای صنعت، کشاورزی و گردشگری از سه واحد مهم تولیدی و کشاورزی در شهرستانهای قزوین، بوئینزهرا و آبیک بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این بازدیدها با هدف بررسی ظرفیتهای تولید، توسعه زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاران بخش کشاورزی و صنایع وابسته انجام شد.
نخستین بازدید از گلخانه تولید گوجهسبز و آلو در شهرستان قزوین انجام شد. این واحد گلخانهای در زمینی به مساحت ۱.۸ هکتار احداث شده و سالانه ظرفیت تولید ۲۰ تن انواع گوجهسبز پیشرس و آلوی باغی را دارد.
همچنین برای ۷۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است.
استاندار در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت حمایت از طرحهای نوآورانه در بخش کشاورزی، اظهار داشت: توسعه گلخانهها میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
محمد نوذری در ادامه، از کشتارگاه صنعتی دام شرکت قزوین دشت بره در شهرستان بوئینزهرا بازدید کرد.
این واحد در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع و با زیربنای ۱۶ هزار و ۴۳۰ متر مربع احداث شده و ظرفیت کشتار روزانه ۱۰۰ رأس دام سنگین و ۲۰۰ رأس دام سبک را داراست.
این کشتارگاه بهعنوان دومین واحد صنعتی دام استان، با بهرهگیری از تجهیزات مدرن و رعایت استانداردهای بهداشتی، گامی مؤثر در ارتقای سلامت و امنیت غذایی استان برداشته است.
نوذری در این بازدید بر لزوم حمایت از طرحهای تولیدی حوزه دام و طیور تأکید کرد و افزود: توسعه واحدهای صنعتی با رویکرد کشاورزی نوین، جایگاه استان را در صنایع غذایی و دامی کشور ارتقا خواهد داد.
سومین مقصد بازدیدها، کارخانه قند قزوین بود؛ واحدی باسابقه که از سال ۱۳۴۳ فعالیت خود را آغاز کرده و از پیشگامان اجرای طرح کشت قراردادی در کشور به شمار میرود.
این کارخانه در یک دوره ۱۰۰ روزه، توانایی دریافت ۳۰۰ هزار تن چغندرقند را دارد و روزانه با مصرف سه هزار تن چغندر، حدود ۴۰۰ تن شکر تولید میکند.
تولید سالانه این واحد بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تن شکر برآورد شده و با بهکارگیری ۳۵۰ نفر نیروی انسانی، نقش مهمی در اشتغالزایی منطقه ایفا میکند.
سطح زیرکشت چغندرقند در استان قزوین نیز حدود هزار و ۴۵۰ هکتار اعلام شده است.