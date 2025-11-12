پخش زنده
با همراهی استانداری خراسان شمالی و هماهنگی با فرمانداران، ویژه برنامه رسانهای هفتههای شهرستانی در صدا و سیمای خراسان شمالی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این طرح قرار است از آذرماه ۱۴۰۴ در صداوسیمای خراسان شمالی هر ماه یک هفته به یکی از شهرستانهای استان اختصاص یابد تا شبکه اترک ظرفیتهای اجتماعی، نخبگان، فرهنگ، تاریخ و کاستیهای موجود را پیگیری و اقدام رسانهای ویژه برای آن انجام دهد.
امیدآفرینی، تزریق روحیه شادی و نشاط، با محوریت جوانان، معرفی ظرفیتها و توانمندیها، تاریخ و تمدن، چهرههای سیاسی، فرهنگی و ورزشی، نخبگان، گردشگری، صنعت، دامداری، کشاورزی و ... از اهداف اجرای این طرح رسانهای است که با پیشنهاد صداوسیمای خراسان شمالی اجرایی خواهد شد.
برنامههای مختلف رادیو، تلویزیون، خبر و فضای مجازی صداوسیما آماده هستند تا توان عملیاتی خود را در این هفتهها به شهرستان میزبان اختصاص دهند.
نقد و بررسی چالشهای موجود در شهرستان ها، پاسخگویی مدیران ارشد استانی به مسائل و دغدغههای شهروندان در شهرستان میزبان از دیگر برنامههایی است که در این طرح پیش بینی شده است.