با همراهی استانداری خراسان شمالی و هماهنگی با فرمانداران، ویژه برنامه رسانه‌ای هفته‌های شهرستانی در صدا و سیمای خراسان شمالی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این طرح قرار است از آذرماه ۱۴۰۴ در صداوسیمای خراسان شمالی هر ماه یک هفته به یکی از شهرستان‌های استان اختصاص یابد تا شبکه اترک ظرفیت‌های اجتماعی، نخبگان، فرهنگ، تاریخ و کاستی‌های موجود را پیگیری و اقدام رسانه‌ای ویژه برای آن انجام دهد.

امیدآفرینی، تزریق روحیه شادی و نشاط، با محوریت جوانان، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، تاریخ و تمدن، چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی، نخبگان، گردشگری، صنعت، دامداری، کشاورزی و ... از اهداف اجرای این طرح رسانه‌ای است که با پیشنهاد صداوسیمای خراسان شمالی اجرایی خواهد شد.

برنامه‌های مختلف رادیو، تلویزیون، خبر و فضای مجازی صداوسیما آماده هستند تا توان عملیاتی خود را در این هفته‌ها به شهرستان میزبان اختصاص دهند.

نقد و بررسی چالش‌های موجود در شهرستان ها، پاسخگویی مدیران ارشد استانی به مسائل و دغدغه‌های شهروندان در شهرستان میزبان از دیگر برنامه‌هایی است که در این طرح پیش بینی شده است.