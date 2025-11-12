به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت گفت: در این گروه‌های ۵ تا ۱۵ نفره روش‌های خود مراقبتی و پیشگیری از دیابت اموزش داده می شود و این افراد خود آموزش دهنده روش خود مراقبتی می‌شوند.

فریبا زمردی افزود: در این طرح به دنبال کاهش استرس و افزایش آرامش روحی بیماران دیابتی، معرفی تغذیه سالم، داشتن وزن مناسب، توصیه فعالیت بدنی، مصرف نکردن دخانیات و کاهش مصرف غذا‌های فست فود و نوشابه هستیم.

وی ادمه داد: در جلسات ماهانه هم میزان قند خون بیماران و اعضای گروه‌های خودیار دیابت سنجیده می‌شود.

از ۱۷ تا۲۳ آبان هفته ملی دیابت نام گذاری شده است.