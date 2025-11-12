پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بازار سرمایه در اخرین روز معاملاتی هفته با کاهش ۸ هزار و ۴۰ واحدی معادل ۰.۲۶ درصد بازدهی منفی به عدد ۳.۰۹۸.۹۲۲ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن از نظر درصدی کاهش کمتری را تجربه کرد و با افت ۱۰۳ واحد معادل ۰.۰۱ درصد در کانال ۹۰۳ هزار و ۶۵۸ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در پایان امروز به ۸ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان رسید.
در معاملات آخرین روز هفته در میانههای بازار تقاضا در بیشتر نمادها افزایش یافت و با وجود کاهش شاخص کل حدود ۶۰ درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند.
همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوقهای سهامی خارج شد.
نمادهای گروه سیمانی بیشترین ورود پول افراد حقیقی را در معاملات امروز بازار داشتند.