محمد قاسمی شناگر ملیپوش ایران با رقابت در ماده ۴۰۰ متر آزاد ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، به فینال این ماده راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین و آخرین روز مسابقات شنا ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد ریاض، محمد قاسمی در ماده ۴۰۰ متر آزاد، در دسته ۳ خط ۷ شنا کرد و با زمان ۴ دقیقه و ۳ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه به عنوان نفر هشتم به فینال راه یافت.
۱۹ شناگر در این ماده رقابت کردند. فینال این ماده امشب برگزار میشود.