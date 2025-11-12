به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین و آخرین روز مسابقات شنا ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد ریاض، محمد قاسمی در ماده ۴۰۰ متر آزاد، در دسته ۳ خط ۷ شنا کرد و با زمان ۴ دقیقه و ۳ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه به عنوان نفر هشتم به فینال راه یافت.

۱۹ شناگر در این ماده رقابت کردند. فینال این ماده امشب برگزار می‌شود.