به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛عضو پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان گفت: جنبش‌های محیط‌زیستی در جهان از دل دانشگاه‌ها برخاسته‌اند و نخستین حرکت جهانی محیط‌زیستی که در سال ۱۹۷۰ شکل گرفت و بعد‌ها به روز زمین معروف شد، از دل دانشگاه‌ها شکل گرفته است.

عباس حاتمی با اشاره به آمار‌های استان اصفهان در حوزه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست افزود: اصفهان که یکی از بحرانی‌ترین استان‌های کشور از نظر محیط‌زیستی است، تنها ۲۶ تشکل در این حوزه دارد و از میان آنها فقط سه تشکل به‌طور اختصاصی به مسائل محیط زیستی می‌پردازند.

وی درباره بحران آب و آلودگی هوا ادامه داد: براساس داده‌های جهانی، بحران آب در صدر خطر‌های جهانی قرار گرفته است و در ایران، سرانه آب تجدیدپذیر در ۶۰ سال گذشته از بیش از ۱۳ هزار مترمکعب به کمتر از شش هزار مترمکعب و در برخی کشور‌های منطقه به صفر میل رسیده است.

حاتمی درباره وضعیت آلودگی هوا در اصفهان گفت: تعداد روز‌های ناسالم در این شهر از سه روز در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۳۰ روز در سال‌های اخیر رسیده است و شمار مرگ و میر‌های منتسب به ذرات معلق هم از ۶۸۴ نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

عضو پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان، با اشاره به خسارت‌های اقتصادی ناشی از آلودگی هوا گفت:براساس برآورد‌های رسمی، سالانه بیش از ۳۰ هزار مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا در کشور ثبت می‌شود، که معادل ۲۵ تا ۳۶ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به کشور وارد می‌کند.

حاتمی تأکید کرد: ریشه بسیاری از جنبش‌های محیط‌زیستی جهان در دانشگاه‌هاست و دانشجویان می‌توانند نقطه آغاز تغییرات بزرگ در این حوزه باشند.

در دانشگاه اصفهان بیش از ۱۷ هزار دانشجو و ۷۰۰ عضو هیات علمی فعالیت دارند.