به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان اعلام کرد بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت و فشار خون، می‌توانند در مرکز تخصصی شهید شعبانی از خدمات تشخیصی، درمانی و داروی رایگان بهره‌مند شوند.

وی افزود: این مرکز خدمات ویژه‌ای شامل تشخیص، غربالگری، درمان تخصصی و ارائه داروی رایگان را به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد.

علی ترک همچنین گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار پرونده فعال الکترونیک در مرکز تشکیل شده که روند ارائه خدمات تشخیصی و داروی رایگان را تسهیل می‌کند.

مرکز تخصصی شهید شعبانی با ارائه خدمات تشخیصی و داروی رایگان، نقش مهمی در حمایت از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ایفا می‌کند.