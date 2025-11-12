پخش زنده
نشست کانون جوانان عشایری و روستایی آذربایجانغربی با موضوع ترویج مهارتهای اشتغال و پیشگیری از مهاجرت جوانان عشایر به شهرها در مرکز خدمات کشاورزی عبدالله کورده مهاباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران ضمن قدردانی از تلاشهای جوانان فعال عشایری، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیتهای انسانی در جامعه عشایری تأکید کرد و گفت: جوانان عشایر سرمایههای اصلی آینده کشور هستند و باید تلاش کنیم با فراهمسازی زمینههای اشتغال، تولید و آموزشهای مهارتی، انگیزه ماندگاری آنان در ایل و قشلاق حفظ شود.
مدیرکل امور عشایر آذربایجانغربی هم در این نشست با اشاره به اهداف ترویجی این دوره گفت: یکی از دغدغههای جدی ما جلوگیری از مهاجرت بیرویه جوانان عشایر به شهرهاست و امروز با همکاری سازمان و بخشهای مرتبط آموزشی، در تلاش هستیم مهارتهای مرتبط با دامداری نوین، گردشگری عشایری و صنایعدستی را در قالب دورههای آموزشی هدفمند ارائه کنیم.
علی ناجی افزود: ایجاد زمینههای سرمایهگذاری کوچک در مناطق عشایری، پشتیبانی از تعاونیها و تقویت ارتباط با بازارهای محلی از جمله محورهای برنامهای ما برای تشویق ماندگاری و فعالیت اقتصادی جوانان در مناطق عشایری است.
در پایان این نشست، حاضران ضمن طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود خواستار حمایت بیشتر از طرحهای اشتغالزا در حوزه عشایری شدند و مقرر شد دورههای بعدی ترویجی با تمرکز بر مهارتآموزی و توسعه کسبوکارهای بومی عشایری برگزار شود.