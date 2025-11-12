پخش زنده
چهارمین کنگره بینالمللی «راه نجات، نهجالبلاغه و حکمرانی علوی» در دانشگاه آزاد اصفهان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر چهارمین کنگره بینالمللی «راه نجات، نهجالبلاغه و حکمرانی علوی» گفت: در این دوره بیش از ۷۰۰ مقاله از ایران و ۳۰ کشور جهان به دبیرخانه کنگره ارسال شد که پس از داوری علمی، ۳۸۲ مقاله پذیرفته شد.
حجتالاسلام دکتر علیاصغر بیگی در آیین اختتامیه این رویداد علمی گفت: در مجموع بیش از ۷۰۰ مقاله از سوی پژوهشگران و اندیشمندان داخلی و خارجی به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که پس از ارزیابیهای علمی، ۳۸۲ مقاله پذیرش شد.
وی افزود: از میان آثار پذیرفتهشده، ۵۰ مقاله برای ارائه شفاهی انتخاب و ۱۳ مقاله برگزیده برای ارائه حضوری در نشستهای تخصصی کنگره دعوت شدند.
دبیر کنگره با اشاره به گستره علمی و بینالمللی این رویداد اظهار کرد: بیشترین مقالات رسیده مربوط به پژوهشگران ایرانی است و در کنار آن، مقالاتی از کشورهای روسیه، اندونزی، عراق، مالزی و سایر کشورهای اسلامی نیز به این کنگره ارسال شد.
به گفتهی حجتالاسلام بیگی، این دوره از کنگره در ۹ رشته و گرایش علمی شامل علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، تربیت، رسانه، فقه و مطالعات تمدنی برگزار شد.
وی با بیان اینکه در حاشیه این کنگره بیش از ۲۰ اثر علمی و پژوهشی رونمایی شد، گفت: هدف از برگزاری این کنگره، تبیین اندیشههای علوی در عرصه حکمرانی و تبدیل آموزههای نهجالبلاغه به الگوی علمی و کاربردی برای مدیریت جامعه اسلامی است.
دبیر کنگره افزود: اندیشمندانی از ۳۰ کشور جهان شامل ایران، لبنان، عراق، سوریه، پاکستان، ترکیه، روسیه، مالزی، اندونزی و چند کشور اروپایی و آفریقایی در این رویداد شرکت کردند و در نشستهای علمی، درباره ابعاد مختلف حکمرانی علوی، عدالت اجتماعی، اخلاق مدیریتی و نقش نهجالبلاغه در تمدن نوین اسلامی به تبادل نظر پرداختند.
چهارمین کنگره بینالمللی «راه نجات، نهجالبلاغه و حکمرانی علوی» در آیینی باشکوه به کار خود پایان داد و از صاحبان آثار برگزیده، پژوهشگران ممتاز و فعالان علمی حوزه نهجالبلاغه تجلیل شد.
این کنگره با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و مشارکت مرکز تحقیقات نهجالبلاغه استان اصفهان و نهادهای علمی و فرهنگی کشور برگزار شد.