مدیر کل کتابخانه‌های عمومی فارس در آستانه هفته کتاب گفت: ۱۸ شهر این استان ، کتابخانه عمومی ندارد که از این تعداد در هفت شهر، طرح کتابخانه سازی فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد حسین فیروزی افزود: دهکویه، بنارویه، خیرآباد، معزآباد، سلطان شهر، کامفیروز، فاروق، پاسخن، رستاق، فدامی، طسوج، مظفری، کهره و بیت شهر، قطرویه، مشکان، کوپن و هماشهر از شهر‌های بدون کتابخانه فارس هستند.

وی افزود: در تلاش هستیم برای بقیه شهر‌ها با تجهیز مکان‌های دولتی موجود، کتابخانه راه اندازی کنیم.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی فارس تصریح کرد: شهرداری‌ها موظف هستند نیم درصد از درآمد خود را به انجمن کتابخانه‌های عمومی پرداخت کنند، اما میزان واریزی بسیار کمتر از حد انتظار است.

هفته کتاب از ۲۴ آبان آغاز می‌شود و تا پایان آبان ادامه دارد.

در حال حاضر ۱۲۱ انجمن کتابخانه عمومی در فارس فعال است.