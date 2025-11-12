به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهروز خلیلی در جلسه بررسی مشکلات شرکت «جلگه‌های آسمانی» در اردبیل، اظهار کرد: طرح توسعه تولید کنسانتره مس و صنایع پایین دستی در دستور کار استان قرار گرفته و استان بر نقش معادن در بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده تأکید ویژه دارد.

وی افزود: فاز نخست طرح تولید کنسانتره مس با ظرفیت یک میلیون تن، اشتغالزایی برای ۶۰۰ نفر و سرمایه‌گذاری چهار هزار میلیارد تومانی آماده بهره‌برداری است که به زودی افتتاح خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: بر اساس توافقات انجام شده، ظرفیت تولید این مجموعه از یک میلیون تن به هفت میلیون تن افزایش خواهد یافت و عملیات اجرایی فاز توسعه‌ای آن به زودی آغاز می‌شود.

خلیلی با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از پهنه‌های معدنی استان گفت: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های معدنی از اولویت‌های مهم اقتصادی استان است و در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با یکی از هلدینگ‌های بزرگ معدنی کشور امضا شده و عملیات اکتشاف و مطالعات اولیه نیز آغاز شده و نتایج آن در همایش ویژه‌ای رونمایی خواهد شد.