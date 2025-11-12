پخش زنده
اهدای اعضای بدن بانوی ۲۹ ساله در آبادان جان ۳ بیمار را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: خانم ۲۹ سالهای که به دنبال تصادف در بخش ICU بیمارستان آیتالله طالقانی آبادان بستری بود، پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیم تخصصی و با رضایت خانواده نوعدوست ایشان، اعضای حیاتی بدنش اهدا شد.
مسعود هدایت افزود: پس از هماهنگیهای لازم توسط همکاران واحد شناسایی مرگ مغزی و اورژانس ۱۱۵، بیمار به منظور انجام فرایند پیوند به مرکز فراهمآوری اعضا در بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.
او ادامه داد: بر اساس اعلام تیم پیوند، کلیههای این بانوی جوان به دو بیمار شامل مردی ۴۷ ساله و زنی ۳۸ ساله و کبد او به مردی ۳۲ ساله اهدا شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: اقدام خداپسندانه این خانواده در پذیرش اهدای عضو عزیزشان، تجلی عالیترین مرتبه نوعدوستی و احیای دوباره زندگی در کالبد بیماران امید از دستداده است.