پخش زنده
امروز: -
سازمان ملی بهرهوری ایران گواهی تأیید اعتبار جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی را برای یک دوره پنجساله صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این گواهی پس از طی فرآیند ارزیابی توسط ارزیابان سازمان ملی بهرهوری و احراز شرایط لازم مطابق نظامنامه اعتباربخشی جوایز بهرهوری و تعالی، صادر شده است.
جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی که از سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه هیأت عامل ایمیدرو پایهگذاری شد، نخستینبار در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت تأیید اعتبار از سازمان ملی بهرهوری شد و از آن پس، در دورههای تمدید اعلامشده، همواره موفق به تمدید این اعتبار گردیده است.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۱۹۶۳۵۹ مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزاری تمامی جوایز مرتبط با بهرهوری و تعالی در سطح ملی مستلزم اخذ مجوز اعتباردهی از سازمان ملی بهرهوری است.
مراسم پایانی یازدهمین دوره جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی روز ۲۵ آبانماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران و رئیس هیأت عامل ایمیدرو در محل سالن همایشهای بینالمللی ارم برگزار میشود.