استاندار سمنان گفت: آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، نماد عزت، سربلندی و هویت ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در نشست شورای هماهنگی ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام در استان افزود: مردم ایران اسلامی در هر زمان با حضور پرشور خود در چنین مراسمهایی، پایبندی خود به آرمانهای شهدا و انقلاب را ثابت کردهاند.
استاندار سمنان با دعوت از آحاد مردم برای شرکت گسترده در آیین استقبال و تشییع شهدای گمنام، گفت: این مراسمها فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهیدان والامقام است.
در این نشست سردار عباس مطهرینژاد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان نیز با اشاره به برگزاری همزمان آیین تشییع سراسری شهدای گمنام در سراسر کشور، از آمادگی کامل استان برای میزبانی این پیکرهای مطهر خبر داد.
وی افزود: مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در استان سمنان با همکاری دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و مردمی، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار میشود و در فضای مجازی نیز با شعار #خوش_آمدی_قهرمان بازتاب خواهد داشت.