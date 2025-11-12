جودوکاران نابینا و کم‌بینای خراسانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا دو مدال طلا و نقره کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات جودوی قهرمانی آسیا ویژه نابینایان و کم‌بینایان از ۱۵ تا ۱۹ آبان‌ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد و ملی‌پوشان خراسان رضوی با عملکردی درخشان موفق به کسب دو مدال ارزشمند شدند.

در این رقابت‌ها، موسی غلامی در وزن منهای ۹۵ کیلوگرم با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلای قاره کهن را از آن خود کرد.

همچنین امیرحسین نیمروزی در وزن مثبت ۹۵ کیلوگرم با شایستگی به مدال نقره دست یافت.