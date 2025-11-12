پخش زنده
امروز: -
معاون پرورشیِ وزیر آموزش و پرورش از برگزاری جشنواره نقشیه در مدارس کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ صادق حسین زاده ملکی گفت: این جشنواره میدانی برای مشارکتِ دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه خواهد بود.
معاون پرورشیِ وزیر آموزش و پرورش افزود: تمرکز این جشنواره بر نقشهای دانش آموزی است که در مرحله نخست این رویداد، همه تشکلهای دانش آموزی در مدرسه فعال سازی خواهد شد. در مرحله دوم، فهرست متنوعی از نقشهای دانش آموزی در مدرسه آماده شده است که به مدارس پیشنهاد داده میشود که خود دانش آموزان میتوانند نقشهای را اضافه یا کم کنند و مسئولیتهای داشته باشند.
به گفته معاون پرورشیِ وزیر آموزش و پرورش، در این جشنواره هر دانشآموز در مدرسه نقش خاصی ایفا میکند تا حس مسئولیت و تعلق به جامعه مدرسه تقویت شود.