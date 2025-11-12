پخش زنده
پژوهش و طراحی نظام نوآوری علوم زمین کشور با هدف توسعه همکاریهای علمی و فناوری میان دانشگاه و مراکز پژوهشی، در دستور کار مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین البرز قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، در نشست مشترکی با حضور رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و رئیس مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین–البرز، موضوع طراحی و پژوهش در نظام نوآوری علوم زمین به عنوان محور همکاری مشترک بررسی شد.
در این نشست که با هدف توسعه ظرفیتهای نوآوری و فناوریهای زمینشناسی برگزار شد، دو طرف بر لزوم همکاریهای میانرشتهای و همافزایی علمی میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی تأکید کردند.
دکتر محبوبه پرورش دربندی، رئیس مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین–البرز، با تبیین مأموریتها و ظرفیتهای پژوهشی و آزمایشگاهی این مرکز، شکلدهی به نظام نوآوری ملی در حوزه علوم زمین را از اولویتهای توسعه علمی کشور دانست.
دکتر جهانگیر یداللهی، رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نیز با تأکید بر ضرورت پیوند پژوهشهای زمینشناسی با کسبوکارهای نوآورانه، طراحی سازوکارهای تبدیل دانش فنی به فناوریهای تجاری و حمایت از ایدههای خلاقانه را راهکاری مؤثر در توسعه نوآوری عنوان کرد.
در ادامه، با بازدید از بخشهای مختلف مرکز، دو طرف بر گسترش تعاملات آموزشی و پژوهشی، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و ایجاد شبکه همکاران نوآوری در حوزه علوم زمین کشور توافق کردند.