پیشبینی میشود امسال ازمزارع کلزای استان کرمانشاه حدود هشت هزار تن دانه کلزا با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در سال زراعی جاری تاکنون دو هزار و ۶۰۰ هکتار کلزا در اراضی استان کشت شده که هزار و ۷۰۰ هکتار از این میزان در مناطق معتدل و سرد و مابقی در مناطق گرمسیر استان کشت شده است.
شریفی با اشاره به اینکه کشت کلزا در مناطق گرمسیر استان کرمانشاه تا پایان آبان ادامه دارد، افزود: پیشبینی میشود امسال سطح زیر کشت کلزا در استان به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار برسد و حدود هشت هزار تن دانه کلزا با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.
کشت کلزا جزء کشتهای با نیاز آبی کم است که توسعه کشت این محصول میتواند کشور را از واردات دانههای روغنی بی نیاز کند