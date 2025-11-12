دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در انجام فعالیت‌های قرآن و عترت (ع) و برگزاری بیست ونهمین دوره مسابقات سراسری برتر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر شورای قرآن و عترت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: با توجه به ارزیابی به عمل آمده توسط اداره فعالیت‌های قرآن و عترت سازمان مرکزی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در انجام فعالیت‌های قرآن و عترت و برگزاری بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت در سال ۱۴۰۳ جزء استان‌های برتر شد.

سعید بقایی گفت: سازمان مرکزی دانشگاه در سال ۱۴۰۳ هشت استان را به عنوان رتبه برتر در انجام فعالیت‌های قرآن و عترت و برگزاری بیست ونهمین دوره مسابقات سراری شایسته تقدیر دانست.

وی افزود: در این مراسم، دکتر ابراهیم رحیمی رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و حجت الاسلام حبیب الله شاهسون مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان و مسئول نهاد استان به عنوان دومین استان برتر در کشور تجلیل شدند.

دبیر شورای قرآن و عترت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری یادآورشد: این تجلیل همراه با اختتامیه سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه‌ها به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خوراسگان اصفهان با حضور دکتر رنجبر ریاست عالیه دانشگاه و حجت الاسلام والمسلمین سید قریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جمعی از معاونان، مدیران کل و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

بقایی خاطرنشان‌کرد: در این مراسم، روسا و مسئولان نهاد در استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، همدان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی وکهکیلویه و بویر احمد به ترتیب تجلیل شدند.