در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه و توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی، نشست هم‌اندیشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این نشست تخصصی با هدف بررسی راهکار‌های اجرایی سند تحول قوه قضاییه و تقویت ارتباط بین دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان در این نشست با اشاره به رشد قابل توجه فعالیت‌های دانشگاه در سال گذشته گفت: در یک سال اخیر، ۱۵ رشته جدید به مجموعه رشته‌های استان اضافه شده که شامل یک رشته در مقطع دکتری، هفت رشته کارشناسی ارشد و مابقی کارشناسی می‌شود. همچنین پیگیری برای تصویب ۱۰ رشته دیگر در حال انجام است.

ابراهیم رحیمی افزود: جمعیت دانشجویی استان از سال ۱۳۹۸ با حدود ۸ هزار دانشجو نفر، اکنون به بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ دانشجو رسیده که این رشد نشان‌دهنده اعتماد جامعه به دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به طرح‌های عمرانی در حال اجرا، گفت: طرح بزرگ تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار مراحل نهایی خود را در حال انجام بوده که حدود ۹۰۰ واحد مسکونی و ۵۰ واحد تجاری در قالب این پروژه طراحی شده است.

رحیمی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در حوزه پژوهش نیز دستاورد‌های چشمگیری داشته، گفت: درآمد‌های برون‌دانشگاهی این دانشگاه از ۱.۸ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۶ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته، همچنین آزمایشگاه‌های تخصصی دانشگاه در حوزه‌های بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی به‌عنوان آزمایشگاه همکار دامپزشکی و محیط‌زیست فعال شده‌اند.

روح الله کریمی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و رئیس محاکم تجدید نظر نظامی استان چهارمحال و بختیاری هم ضمن تاکید بر اهمیت انتقال تجربیات عملی به دانشجویان حقوق، بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های عملی برای دانشجویان تاکید کرد.

وی اظهارکرد: این نشست گامی موثر در راستای تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه و ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجویان در حوزه حقوق و قضایی محسوب می‌شود.

هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی نیز با استقبال از این طرح، آمادگی خود را برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در حوزه آموزش، پژوهش و تبادل دانش اعلام کرد.

در این جلسه، کارشناسان حقوقی و اساتید برجسته دانشگاه آزاد اسلامی به تبادل نظر پیرامون چگونگی ارتقاء سطح آموزش و بهره‌مندی دانشجویان از فرآیند‌های قضایی پرداختند.