به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در برنامه صف اول از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی به صورت الکترونیکی خبر داد و مزایای آن، روند احراز هویت، سرعت شمارش آرا و سازوکار نظارت را تشریح کرد.

جوکار با یادآوری تجربه برگزاری محدود انتخابات الکترونیکی در گذشته، گفت: این بار تمامی مراحل، از ثبت‌نام داوطلبان تا احراز هویت و اخذ رأی، الکترونیکی خواهد بود. ثبت‌نام به‌صورت برخط انجام می‌شود تا مراجعه حضوری کاهش یابد و زمان داوطلبان هدر نرود.

وی افزود: در احراز هویت دیگر نیازی به شناسنامه نیست و کارت ملی یا سایر مدارک معتبر مانند گذرنامه کافی است. سپس از طریق انگشت‌نگاری یا بیومتریک، هویت فرد تأیید و اجازه رأی‌دادن داده می‌شودو صندوق‌های دستی حذف شده و جای خود را به صندوق‌های الکترونیک می‌دهند. رأی‌دهنده نامزد‌های خود را روی مانیتور انتخاب و ثبت می‌کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور مزایای این مدل را کاهش صف و زمان انتظار مردم، حذف هزینه چاپ تعرفه، سهولت رأی‌گیری و شمارش سریع آرا دانست و افزود: نتیجه انتخابات زودتر اعلام خواهد شد و نظارت بر صحت انتخابات به شکل کامل امکان‌پذیر است. وزارت کشور با همکاری مجلس در حال تکمیل زیرساخت‌هاست و قبل از انتخابات دو رزمایش برای راستی‌آزمایی سامانه برگزار می‌شود.

وی همچنین از امیدواری برای اجرای این مدل در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در آینده خبر داد و افزود که تجربه موفق انتخابات گذشته مبنای کار خواهد بود.