به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از شهادت یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان در سانحه رانندگی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است کارکنان انتظامی معاونت آماد و پشتیبانی فرمانده نظامی استان در حین اعزام به ماموریت در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ دچار سانحه رانندگی شده که در این حادثه ستوان یکم شهید محسن حیدری به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این شهید بزرگوار روز جاری در شهرستان زاهدان برگزار شد.