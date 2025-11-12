با وارد شدن دومین محموله تجهیزات به محل طرح طلای خونیک، اجرای طرح فرآوری مجتمع معدنی خراسان جنوبی سرعت گرفت و تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مدیر این مجتمع گفت: با تحقق وعده سرمایه‌گذار معدن طلای خونیک، دومین محموله تجهیزات طرح فرآوری این معدن شامل ۱۹ دستگاه تریلر امروز در محل اجرای طرح تخلیه شد.

علیرضا جلالیان، با اشاره به ورود نخستین محموله تجهیزات این واحد فرآوری در مهرماه امسال افزود: سومین و آخرین محموله از تجهیزات نیز احتمالا تا پایان آذرماه امسال وارد محل احداث کارخانه خواهد شد.

جلالیان با اعلام پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصدی کارخانه فرآوری طلای خونیک اظهار داشت: با نصب دومین مجموعه از تجهیزات و دستگاه‌ها، پیشرفت فیزیکی طرح به بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیر مجتمع معدنی خراسان جنوبی همچنین یادآور شد: عملیات ساخت واحد فرآوری این معدن با ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ کیلوگرم شمش طلا در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ آغاز شده و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.

وی سرمایه‌گذاری مورد نیاز این طرح را بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارزی و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی سرمایه‌گذار، این طرح تا پایان امسال به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

گفتنی است معدن طلای خونیک دومین معدن طلای متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان خراسان جنوبی است که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، عملیات استخراج و احداث واحد فرآوری آن پس از برگزاری مزایده عمومی به شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر واگذار شده است.