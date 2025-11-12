پخش زنده
در پنجمین جلسه شورای ترافیک شهرستان کهگیلویه بر رفع معضلات ترافیک شهری و اجرای مصوبات این شورا تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ساماندهی نشدن دکههای ورودی شهر در تقاطع سوق، فعال بودن مشاغل مزاحم در میدان مرکزی از جمله میوهفروشی ها، قصابی ها، مرغفروشیها و نانوایی با وجود مصوبه عدم صدور مجوز، انتقال ناقص دستفروشان به خیابان چمران و ساماندهی نشن جایگاه مسافربری در بازارچه تعاون از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود.
فرماندار شهرستان کهگیلویه در این جلسه با تأکید بر ضرورت همافزایی مدیران برای حل مشکلات شهری گفت: اگر شوراها همراه باشند، هیچ غیرممکنی وجود ندارد و تجربه تعیین تکلیف کمربندی سوم شهر دهدشت حاصل همین کار و خرد جمعی بود.
سید ایرج کاظمیجو با اشاره به ضرورت جابهجایی ایستگاههای مسافر از جمله ایستگاه آموزش و پرورش افزود: جانمایی این ایستگاهها طوری باشد که علاوه بر سهولت تردد مردم به کاهش معضل ترافیک در معابر شهر دهدشت نیز کمک کند.
کاظمیجو همچنین خواستار ممنوعیت فعالیت صنوفی که موجب ازدحام و ترافیک میشوند مانند نانواییها در میدان مرکزی شهر شد.
وی خواستار ارائه گزارش مدیران در حوزه کاری آنان شد و افزود: اگر مدیران خدمات خود را اطلاعرسانی کنند، بسیاری از اربابرجوع نیازی به مراجعه به فرمانداری نخواهند داشت و این یک ایراد جدی است که باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر نقش شهرداری و پلیسراهور در مدیریت شهری اضافه کرد: ایجاد سرعتکاهها باید با هماهنگی شهرداری و پلیس اهور باشد و ضروری است همه دستگاههای برای رفع مشکلات حوزه شهری و ترافیک با شهرداری همکاری کنند.
کاظمیجو وضعیت سایت دفن زباله دهدشت را نامطلوب دانست و گفت: تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است و ضروری است مدیران به مسائل و مشکلات اصلی بپردازند و از پرداختن به حواشی پرهیز کنند.
وی با بیاتن اینکه شهرداری بابت بازار روز ماهیانه متضرر میشود و در صورت بروز هرگونه اتفاق، شهرداری مسئول خواهد بود افزود: طبق مصوبه شورای تأمین شهرستان بازار روز دهدشت باید تعیین تکلیف شود و ساماندهی آن ضروری است.
بخشدار مرکزی شهرستان کهگیلویه هم در جلسه با اشاره به عملکرد اعضای این شورا در اجرای مصوبات جلسات قبلی این شورا گفت: دستگاههایی مانند اداره برق، آبوفاضلاب، پلیس راهور و شرکت گاز عملکرد قابلقبولی داشتند و ۱۰۰ درصد مصوبههات خود را اجرا کردند.
سعید خواجوی با بیان اینکه شهرداری ۶۰ درصد مصوبهها، و ادارات راهداری و تاکسیرانی نیز حدود ۷۰ درصد از مصوبهها را عملیاتی کردند افزود: بخشی از اقدامات بهدلیل نبود زیرساخت یا نیاز به همکاری بینبخشی، بهطور کامل اجرا نشد.
رئیس پلیسراه شهرستان نیز در این جلسه کهگیلویه با بیان اینکه جادههای ناایمن و نقاط حادثهخیز نیازمند توجه فوری هستند، گفت: ورودی دهدشت از سمت بهبهان بدون روشنایی است و این موضوع جان رانندگان و مسافران را تهدید میکند.
سید منصورحسینی افزود: مسیر بین ایرانخودرو تا تقاطع سوق دارای ناهمواری و عرض کم معبر است که خسارات جانی و مالی به دنبال داشته است.
وی به بلاتکلیفی در تعریض بلوار خروجی دهدشت به سمت سمغان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه گردش آنی در تقاطعها عامل اصلی بسیاری از تصادفات است این نقاط نیازمند نصب کاهندههای سرعت و چراغهای چشمکزن هستند تا ورودیها به تقاطعها برای رانندگان قابلتشخیص باشد.
رئیس پلیس راهور شهرستان گهگیلویه نیز در این نشست نیز با گلایه از اجرا نشدن مصوبات قبلی توسط شهرداری، گفت: سرعتکاههایی که دو سال است پیگیری میکنیم هنوز نصب نشدهاند، درحالیکه اولویتبندی آنها انجام شده و نیاز به تابلو و آشکارسازی دارند.
سید شمس الدین نصرت نژاد با اشاره به نقاط پرتصادف در شهر دهدشت افزود: تقاطعهایی وجود دارند که بهشدت نیازمند نصب سرعتکاه هستند و گزارشهای مردمی در خصوص بروز تصادفات در این نقاط نیز این موضوع را تأیید میکنند.
نصرت نژاد از آمادگی پلیس راهور برای همکاری با شهرداری در نصب سرعتکاهها در نقاط حساس مانند گاراژ چرام خبر داد و گفت: در صورت همکاری بین دستگاهی بسیاری از مشکلات ترافیکی با مشارکت مردم و اقدامات کارشناسی ادارات رفع می شود.