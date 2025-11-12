پخش زنده
آقای پزشکیان در پیامی در تجلیل از مقام علمی استاد رضا روزبه در زنجان تاکید کرد: معلمان و مدیران مدارس، رهبران حقیقی جامعهاند که ارزشهای انسانی و اجتماعی را به نسل نو منتقل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی به آیین نکوداشت استاد رضا روزبه در زنجان گفت: مدرسه میتواند کانون پرورش انسان متعهد و اخلاقمدار باشد.
رئیس جمهور در این پیام با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی استان زنجان از گنبد سلطانیه تا دانشوران و نوآوران این دیار، تأکید کرد: زنجان میتواند پرچمدار تحول در آموزش و تربیت ملی باشد.
آقای پزشکیان با تأکید بر نقش بنیادین مدرسه و معلم در آینده کشور، گفت: معلمان و مدیران مدارس، رهبران حقیقی جامعهاند که ارزشهای انسانی و اجتماعی را به نسل نو منتقل میکنند.
رئیسجمهور در ادامه پیام خود از تأسیس «جایزه ملی استاد رضا روزبه» خبر داد و تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با افتخار از این ابتکار حمایت میکند، هدف این جایزه، شناسایی و پاسداشت معلمان، مربیان، مدیران و مدارسی است که در پیوند دانش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی پیشگام هستند.
آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: این جایزه با مشارکت فرهیختگان دانشگاهی، حوزوی، حامیان فرهنگی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و استانداری زنجان طراحی خواهد شد و خانه دائمی آن در زنجان، زادگاه استاد روزبه، قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور در پایان پیام خود با درود به روح پاک استاد رضا روزبه، از خداوند متعال خواست تا در ادامه راه این معلم بزرگ که علم را چراغ هدایت و اخلاق را روح علم میدانست، یاریگر ملت ایران باشد.
وی همچنین از برگزارکنندگان این همایش و همه معلمان و فرهنگیان کشور قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که مدرسه و آموزش در ایران همواره جایگاه خلاقیت، مسئولیت و معنویت باقی بماند.