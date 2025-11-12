به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رزمی‌کاران قمی در رقابت‌های سبک ایشتار سورنا قهرمانی کشور موفق به کسب سه مدال رنگارنگ شدند.

پوریا جعفری نماینده قم در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم رده سنی جوانان با غلبه بر همه حریفان بر سکوی نخست ایستاد و به عنوان قهرمانی رسید.

ابوالفضل ایزدی با قبول شکست در فینال وزن ۹۰ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان به نشان نقره بسنده کرد.

محمدمهدی لطفی هم در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم رده جوانان صاحب نشان برنز شد.

مسابقات رزمی سبک ایشتار سورنا قهرمانی کشور با رقابت ۵۰۰ ورزشکار در قالب ۲۰ تیم به میزبانی استان البرز برگزار شد.