رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز درخصوص مسئولیت خود باید پاسخگو باشیم و در قبال آن مسئولانه عمل کنیم و به مشکل آب و حل آن به صورت ملی نگاه کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز و در آستانه ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان و یادآور تشییع ۳۷۰ شهید گلگون‌کفن عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ در جمع اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان سخن می‌گفت با بیان این که این جلسه با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای اصفهان و مردم این استان که بیشترین شهید را در یک روز تشییع کردند تشکیل شده است، اظهار کرد: این مناسبت‌ها باعث می‌شود من و امثال من و همه مردم و مسئولان از غفلت بیدار شده و از روزمرگی دور کند.

وی افزود: به همین مناسبت بار دیگر به روح بلند همه شهدا به ویژه شهدای استان اصفهان و شهدای بزرگی مثل شهید احمد کاظمی، شهید ابراهیم همت، شهید مصطفی ردانی پور، شهید حسین خرازی و سایر شهدای این استان درود میفرستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل آب در کشور که مورد تاکید نمایندگان اصفهان نیز بود، گفت:حدود ۱۵ سال قبل مطالعه‌ای در کشور و توسط مجمع تشخیص در خصوص چالش‌های اصلی کشور انجام شد و در همان زمان مساله آب اولین و مهمترین چالش کشور بود ولی به نظر می‌رسد ما در توجه به این سند و رسیدگی به این مسئله غفلت کردیم و این سال‌ها را از دست داده‌ایم و اکنون می‌بینیم که در موضوعاتی مثل حکمرانی آب مشکلاتی داریم.

وی تاکید کرد: وقتی سازماندهی سیاسی و تقسیمات کشوری انجام شد عوامل انسانی و طبیعی به درستی دیده نشد و مشخصا در حوزه آب یکی از مشکلات این است که بین ۶ حوزه آب ریز اصلی و حدود ۳۴ زیر حوزه، لایه بندی درستی انجام نشده است، در حالی که حوزه‌های آبریز باید با مدیریت واحد، مدیریت شود.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: سهم نیاز آب حوزه صنعت، کشاورزی و شرب به همین دلیل به یک چالش تبدیل شده که باید برای مدیریت منابع آبی، تدبیر کنیم.

قالیباف تاکید کرد: امروز ما درخصوص مسئولیت خود باید پاسخگو باشیم و در قبال آن مسئولانه عمل کنیم و به مشکل آب و حل آن به صورت ملی نگاه کنیم.

وی با بیان اینکه کار علمی و کارشناسی با مشارکت بخش‌های پژوهشی بر روی مساله آب مهم است، گفت: شاید لازم باشد یک کارگروه تخصصی و حرفه‌ای برای اصلاح نحوه حکمرانی آب تشکیل شود و به صورت علمی مسائل مرتبط را بررسی کند؛ البته بحث‌های ابتدایی در معاونت نظارت مجلس برای این مسئله آغاز شده است که بی شک با نگاه کارشناسی بیشتر پیش می‌رود.

نمایندگان استان اصفهان در این جلسه دیدگاه های خود را بیان و ضمن بیان چالش‌های موجود در استان، نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند کردند.