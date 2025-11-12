به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، همایشی که همزمان با برگزاری رویداد ملی ایران جان به دنبال ایجاد سرمایه‌گذاری و رونق صنعت گردشگری در این پهنه بکر و یکی از جاذبه‌های طبیعی جهانی است.

در نخستین روز این همایش محققان، اساتید دانشگاه و سرمایه‌گذاران با بیش از ۱۳۰ مقاله از داخل و خارج از کشور به هم پیوسته‌اند تا همه ابعاد و فرصت‌های این جاذبه طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

اینگ سرانگ نماینده یونسکو در ایران هم در این همایش با بیان اینکه حفاظت ازاین میراث جهانی بر عهده دولت و جوامع محلی است گفت: منافع این جاذبه نیز باید به مردم محلی برسد.

هاشمی استاندار خراسان جنوبی هم گفت: بیابان جهانی لوت یکی از ده‌ها جاذبه طبیعی و گردشگری خراسان جنوبی است که تلاش داریم با فراهم کردن زیر ساخت‌ها و حمایت از سرمایه گذاران آن را برای رونق گرشگری تقویت کنیم.

مجیدی نماینده ایران در سازمان یونسکو هم گفت: میراث جهانی لوت فرصتی بکر برای توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری به شرط همراهی، حمایت و تلاش استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان است.

محمدرضا مجیدی با اشاره به دهمین سالگرد ثبت جهانی بیابان لوت افزود: جهانی شدن یک بحث است و ماندگاری جهانی بحثی دیگر؛ که این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر است.

رئیس دانشگاه بیرجند هم گفت: بیابان لوت به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های طبیعی کم‌نظیر کشور است که در کنار این میراث طبیعی جهانی، فضایی علمی برای تبادل اندیشه و ارائه راهکار‌های کاربردی فراهم کرده‌ایم.

خامسان افزود: هیچ همایش و گردهمایی‌ای بدون پیگیری و تلاش مستمر مسئولان و پژوهشگران ثمربخش نخواهد بود و امیدواریم نتایج علمی این همایش علاوه بر ارتقای دانش در حوزه بیابان‌زدایی، منافع ملموسی نیز برای مردم منطقه به همراه داشته باشد.

بیابان لوت با ثبت دمای ۷۰ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقطه در سیاره زمین شناسایی شده است و سرشار از فرصت برای سرمایه گذاری است که می‌توان به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلفی از جمله فناوری‌های سبز، زیرساخت‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم گردی، گردشگری، ورزشی و ماجراجویانه، اقتصاد دیجیتال و گوهرشناسی و گردشگری معدنی اشاره کرد.



در پایان مراسم از لوگو مرکز پژوهش میراث جهانی بیابان لوت رونمایی شد.