به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در نخستین جلسه شورای سینمای استان البرز گفت: در استان البرز ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی قابل توجهی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها در حوزه سینما توجه شده است. یکی از محور‌های اصلی ما باید تمرکز بر گسترش زیرساخت‌های فرهنگی با اتکا به توان بخش خصوصی باشد تا البرز در زمره استان‌های پیشرو در صنعت سینما قرار گیرد.

عبداللهی با اشاره به ضرورت نگاه هدفمند و برنامه‌محور گفت: برای توسعه فرهنگی باید چشم‌انداز مشخصی داشته باشیم. اگر یک برنامه جامع و مصوب تهیه شود و همه دستگاه‌ها بر مبنای آن حرکت کنند، نتایج ملموسی حاصل خواهد شد. این شورا می‌تواند بستر تعیین اهداف و اولویت‌های سینمایی استان باشد. تجربه نشان داده هرجا اجماع مدیریتی و اراده مشترک شکل گرفته، طرح‌ها با سرعت و موفقیت به نتیجه رسیده‌اند.





او ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعامل با سازمان سینمایی کشور، برنامه‌ای پنج‌ساله برای توسعه سینما در البرز تدوین و اجرا کند تا بتوانیم ظرفیت‌های مغفول‌مانده شهری همچون اشتهارد، نظرآباد و طالقان را نیز فعال کنیم.





تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام و بازسازی سینما هجرت کرج





استاندار البرز با اشاره به طرح های نیمه تمام فرهنگی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی مردم و هنرمندان، تعیین‌تکلیف سینما هجرت کرج است. این مجموعه از بنا‌های قدیمی و خاطره انگیز فرهنگی شهر محسوب می‌شود و نباید در بلاتکلیفی باقی بماند. در این زمینه جلسه ویژه‌ای تشکیل می‌شود تا وضعیت مالکیت، قابلیت بهره‌برداری و نحوه بازسازی مشخص گردد و متناسب با نیاز روز، بازآفرینی شود.





وی افزود: همچنین سایر پروژه‌های فرهنگی نیمه تمام استان در حوزه سینما، نمایش و آموزش در کارگروهی تخصصی بررسی شده و برای تسریع در روند تکمیل آنها از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری غیردولتی استفاده خواهد شد.

عبداللهی تشکیل صندوق توسعه سینما را نقطه عطفی در سیاست‌گذاری فرهنگی البرز دانست و گفت: در این صندوق تلاش خواهیم کرد با استفاده از منابع حاصل از طرح‌های مولدسازی، منابعی پایدار برای حمایت از تولیدات سینمایی و تأسیس سالن‌های جدید فراهم شود. این صندوق ضمن فراهم‌کردن تسهیلات مالی برای فعالان فرهنگی، ضمانت اجرایی لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سینمایی را ایجاد می‌کند.

استاندار البرز با اشاره به اختیارات استانی در حوزه مولدسازی تصریح کرد: برخی املاک مازاد دستگاه‌ها می‌تواند به فروش برسد و منابع حاصل از آن برای تکمیل فضا‌های فرهنگی و خرید تجهیزات سینمایی مورد استفاده قرار گیرد. اگر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ساختمانی دارد که از چرخه مأموریتش خارج شده، می‌توانیم طبق قانون مولدسازی آن را تبدیل به منبع مالی برای تجهیز زیرساخت‌های سینما و آموزش هنری کنیم.