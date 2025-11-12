پخش زنده
آزمایشگاه سنجش کیفیت آب و پساب، در راستای ارتقای سطح خدمات آزمایشگاهی و بهبود پایش کیفیت منابع آبی در شهرستان ایرانشهر راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: در این آزمایشگاه، سنجش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و پساب انجام میشود تا با دقت و سرعت بالاتر، وضعیت کیفی منابع آب منطقه مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.
الهام آبتین افزود: هدف از راهاندازی این مرکز، ارتقای دقت در سنجش شاخصهای آلودگی آب و پساب، بهبود فرآیند پایش مستمر منابع آبی، نظارت بر نحوهی کارکرد سیستمهای تصفیه فاضلاب صنایع و شهرکهای صنعتی و افزایش توان علمی و فنی کارشناسان محلی است.
مسئول آزمایشگاه همچنین گفت: یک دستگاه چالش فرآیند (PCD) به منظور نظارت بر عملکرد دستگاههای بی خطرساز پسماندهای عفونی بیمارستانی تحویل این آزمایشگاه شد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان این اقدام را گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساختهای زیستمحیطی و حفظ سلامت عمومی در شهرستان ایرانشهر به شمار میرود و نقش مهمی در پشتیبانی از برنامههای نظارتی و زیست محیطی ایفا خواهد کرد.