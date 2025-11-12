پخش زنده
شهردار سیرجان گفت: با همکاری منابع طبیعی، آخرین مانع بزرگترین پروژه شهرداری برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، به گفته مهدی بهرامی، شهردار سیرجان، با تعامل مؤثر میان شهرداری، اداره منابع طبیعی و دیگر نهادهای شهرستان از جمله فرمانداری و شورای تأمین، آخرین موانع اجرایی این طرح رفع و مجوزهای رسمی آغاز عملیات صادر شده است.
شهردار سیرجان تأکید کرد: پروژه آرامستان تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پاسخی به یک مطالبه جدی مردمی است و نقش مهمی در ساماندهی ورودیها و خروجیهای شهر دارد.
وی افزود: احداث جاده آرامستان افزون بر حل مشکلات ترافیکی، میتواند به بهبود ایمنی مسیرها و ارتقای توان پدافند غیرعامل در این محدوده منجر شود.
رفع موانع و صدور مجوز جاده آرامستان، نقطه آغازی برای آغاز عملیاتی بزرگ در حوزه مدیریت شهری سیرجان است؛ اقدامی که با نگاه همافزا میان دستگاههای اجرایی به ویژه منابع طبیعی، گامی مهم در جهت توسعه پایدار شهری به شمار میرود.