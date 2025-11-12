رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان با اشاره به کم آبی و عدم بارش باران در بالادست رودخانه جراحی به عنوان تامین کننده اصلی آب تالاب شادگان گفت: ۲۰۰ هزار هکتار از این تالاب خشک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدحسن فقیه اظهار کرد: گرمای زیاد هوا، تبخیر آب، کم آبی، عدم بارش باران و تامین نشدن حق‌آبه تالاب باعث شده تا بخش‌های جنوبی و غربی تالاب با شیب بالاتر نیز خشک شوند و هم‌اکنون ۵۸ درصد از تالاب بین المللی شادگان خشک شده است.

وی تامین نشدن آب از رودخانه جراحی را یکی از علت‌های اصلی خشکی این قسمت از تالاب شادگان عنوان کرد و افزود: رودخانه جراحی که تامین کننده آب تالاب است با بحران کم آبی مواجه شده و عملا آبی از این رودخانه وارد تالاب نمی‌شود.

فقیه با اشاره به تنش آبی و تعبات خشکسالی گفت: سال گذشته بدلیل بارش کم باران بخش زیادی از تالاب با کمبود آب مواجه شد و امسال نیز که با خشکالی مواجه هستیم شرایط تالاب بدتر از سال گذشته شده است.

وی به تامین آب بخشی از نیاز تالاب شادگان از رودخانه کارون اشاره کرد و ادامه: با اقدامات انجام شده هم اکنون پنج مترمکعب آب در ثانیه در هشت ساعت شبانه روز به عنوان بخشی از حقابه تالاب از رودخانه کارون تامین می‌شودکه با این مقدار نمی‌توان تالاب را پرآب کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان بیان کرد: با تنش آبی که تالاب شادگان را در بر گرفته آب دریا بر آب شیرین تالاب غلبه کرده و باید برای رهایی از این شرایط در انتظار اولین بارش باران باشیم.

وی با تاکید بر مدیریت آب رهاسازی شده در بالادست برای تامین بخشی از آب تالاب شادگان گفت: مشکل این است که مدیریت بالادستی وجود ندارد و آبی که توسط وزارت نیرو برای تالاب رهاسازی می‌شود در مسیر برداشت می‌شود و عملا آبی به تالاب نمی‌رسد.

تالاب بین‌المللی شادگان با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار وسعت در جنوب خوزستان قرار دارد که بزرگ‌ترین تالاب ثبت شده کشور در فهرست تالاب‌های بین المللی است.

این تالاب از طریق خور‌های متعدد به خلیج‌فارس متصل می‌شود که با آب شیرین، لب‌شور و آب‌شور، محیطی مناسب برای زیست انواع آبزیان، پرندگان، جوندگان و حیوانات اهلی و وحشی است.

تالاب شادگان به دلیل هوای معتدل در فصل زمستان محل زیست بیش از ۱۱۰ گونه گیاهی، ۱۷۴ گونه پرنده بومی و مهاجر شامل گیلانشاه و اردک مرمری، ۳۶ گونه پستاندار، سه گونه دوزیست و ۹ گونه خزنده است.

تالاب بین‌المللی شادگان از شمال به شادگان، از جنوب به رودخانه بهمنشیر و از سمت غرب به جاده دارخوین، آبادان و آب‌های خورموسی محدود می‌شود.