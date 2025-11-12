پخش زنده
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در نهمین نشست کمیته مدیریت عملکرد پژوهشگاه فضایی ایران، برضرورت ارتقای جایگاه پژوهشگاه فضایی ایران در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴ تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران ،در نهمین جلسه «کمیته مدیریت عملکرد پژوهشگاه فضایی ایران» که با حضور اعضای کمیته مدیریت عملکرد تشکیل شد، بر ضرورت ارتقای جایگاه پژوهشگاه فضایی ایران در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴، تاکید کرد و گفت : بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها و منابع موجود یکی از اولویتهای اصلی مجموعه است.
وی همچنین بر اهمیت همافزایی میان معاونتها، پژوهشکدهها و واحدهای ستادی برای بهبود شاخصهای عملکردی پژوهشگاه تأکید کرد.
در ادامه این نشست همچنین عملکرد پژوهشگاه در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با مرور نتایج بهدستآمده، به چالشهای موجود در فرآیند جمعآوری و بارگذاری اطلاعات توسط اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات نیز اشاره کردند.