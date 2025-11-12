تجلیل از نفرات برتر جشنواره تئاتر مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم پایانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر مازندران با حضور اعضای ۱۳ گروه راه‌یافته به بخش نهایی جشنواره تئاتر مازندران، دوستداران هنر‌های نمایشی در ساری برگزار و برترین‌های مهم‌ترین رویداد تئاتری استان معرفی شدند.

معرفی برترین‌های سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر مازندران

هیئت داوران سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر مازندران متشکل از بهنام تشکر، محمودرضا رحیمی و امید سهرابی پس از ارزیابی آثار در نهایت نمایش‌های «گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده» به نویسندگی و کارگردانی فریبرز رسولی‌پور از تنکابن و «سلول سیاه» به نویسندگی و کارگردانی سهیل شیخ‌متولی از آمل را در بخش صحنه‌ای و نمایش «سیاه از سیاه» به کارگردانی اسماعیل حسن‌پور از نکا را در بخش نمایش خیابانی به عنوان آثار برتر این دوره از جشنواره تئاتر مازندران به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر معرفی کردند.

هیئت داوران برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره را نیز به شرح زیر معرفی کردند:

بخش نمایش صحنه‌ای:

کارگردانی نمایش صحنه‌ای:

رتبه اول: فریبرز رسولی‌پور از تنکابن برای کارگرداتی نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده

رتبه دوم: سهیل شیخ متولی از آمل برای کارگردانی نمایش سلول سیاه

رتبه سوم: مجتبی باحشمت از ساری برای کارگردانی نمایش عشق در قطاری که تمام تشد شایسته تقدیر معرفی شد.

طرح و ایده (نویسندگی):

رتبه اول: کامبیز میرزایی از بابل برای نمایش ایست‌گاه

رتبه دوم: سهیل شیخ‌متولی از آمل برای نمایش سلول سیاه

رتبه سوم: مهیار هزارجریبی از بهشهر برای نمایش برف‌چال

بازیگری مرد:

رتبه اول: نیما غلامی از تنکابن برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده

رتبه دوم: ایمان رئیسی از آمل برای بازی در نمایش سلول سیاه

رتبه سوم: محمد ذوالفقاری از ساری برای بازی در نمایش کسوف

هیئت داوران از داریوش بهادری برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده تقدیر کرد.

بازیگری زن:

رتبه اول: مهدیس جمال از تنکابن برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده

رتبه دوم: دنیا مرندی از تنکابن برای بازی در نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده و ملیکا کامکار از آمل برای بازی در نمایش سلول سیاه

رتبه سوم: زهرا قلی‌پور از بهشهر برای بازی در نمایش برف‌چال و نازنین حسنی از بابل برای بازی در نمایش ایست‌گاه

طراحی فضا:

رتبه اول: فریبرز رسولی‌پور از تنکابن برای طراحی صحنه گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده

شایسته تقدیر: سعید شفیعیان و پونه قدیری از آمل برای طالب و زهره

طراحی بروشور و پوستر:

اثر برتر: بابک رخشنده از بابل برای نمایش ایست‌گاه

طراحی لباس:

رتبه اول: فریبرز رسولی‌پور از تنکابن برای طراحی لباس نمایش گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده

شایسته تقدیر: درسا بی‌آزاری از بابل برای طراحی لباس نمایش ایست‌گاه

موسیقی:

رتبه اول: مهدیس جمال، دانیال زرین‌کلام و محمد راد گویا گویا گوی‌هایش را گم کرده

شایسته تقدیر: محسن نوع‌پرور از آمل برای موسیقی نمایش طالب و زهره

بخش نمایش خیابانی

بروشور:

رتبه اول: رضا آخوندی از ساری برای طراحی بروشور نمایش «گتی سی علیه یه چوم یه لنگ»

حسین صادقی از قائمشهر برای نمایش نوری در تاریکی تقدیر شد.

طراحی لباس:

رتبه اول مشترک: مارال ناطقی و ملیحه توسلی برای طراحی لباس نمایش خیابانی «گتی سی علیه یه چوم یه لنگ»

اسماعیل حسن‌پور از نکا برای طراحی لباس نمایش سیاه از سیاه تقدیر شد.

موسیقی:

رتبه اول: مبینا ایزدی برای موسیقی نمایش خیابانی نوری در تاریکی

شمیم غیاثی از رامسر برای نمایش سه‌آ شایسته تقدیر معرفی شد.

طراحی فضا:

رتبه اول: اسماعیل حسن‌پور از نکا برای نمایش خیابانی سیاه از سیاه

مهدیه خداورری از رامسر برای نمایش سه‌آ شایسته تقدیر معرفی شد.

بازیگری مرد:

رتبه اول: اسماعیل حسین‌پور از نکا برای بازی در نمایش خیابانی سیاه از سیاه

رتبه دوم: حسین غلامی از قائمشهر برای نمایش خیابانی نوری در تاریکی

رتبه سوم: مجتبی قلی‌زاده از ساری برای نمایش «گتی سی علیه یه چوم یه لنگ»

بازیگری زن:

رتبه اول: مهدیه خداوردی

رتبه دوم: مینا ایزدی از قائمشهر برای بازی در نمایش خیابانی نوری در تاریکی

رتبه سوم: هیچ بازیگری حائز رتبه نشد.

هیئت داوران بازیگر خردسال، رها عباسی را برای بازی در نمایش خیابانی نوری در تاریکی شایسته تقدیر دانست.

طرح و ایده (نویسندگی):

رتبه اول: اسماعیل حسن‌پور از نکا برای نمایش سیاه از سیاه

رتبه دوم: حسین غلامی از قائمشهر برای نمایش نوری در تاریکی

رتبه سوم: مهدیه خداوردی از رامسر برای نمایش سه‌آ

کارگردانی:

رتبه اول: اسماعیل حسن‌پور از نکا برای بازی در نمایش خیابانی سیاه از سیاه

رتبه دوم: حمید ناطقی و مارال ناطقی از ساری برای نمایش خیابانی «گتی سی علیه یه چوم یه لنگ»

رتبه سوم: حسین غلامی از قائمشهر برای نمایش خیابانی نوری در تاریکی

